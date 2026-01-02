Irán recuerda a Qasem Soleimani en el aniversario de su martirio - Noticiero 21:30

En Irán conmemoran a Soleimani seis años después de su muerte. EEUU e Israel negocian la tregua y Gaza enfrenta graves consecuencias humanitarias.

1- Cientos de iraníes participaron en la ceremonia conmemorativa del aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, recordando su asesinato en enero de 2020 por orden directa del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump.

2- Mientras EE.UU. y el régimen israelí discuten la implementación de la segunda fase del alto al fuego en la Franja de Gaza y aparentemente muestran disconformidades, los gazatíes siguen sufriendo las graves consecuencias de un genocidio compartido por esta alianza criminal.

3- 2025 fue el año en que la administración del Gobierno de Javier Milei en Argentina, quedó al descubierto con hechos de corrupción que llegan hasta el narcotráfico y que, sin embargo, ganó las elecciones legislativas.

