Al menos 35 muertos y 131 heridos en ataques israelíes contra Yemen

El régimen de Israel ha lanzado una serie de ataques contra varias ciudades yemeníes, incluida la capital, Saná, que han dejado al menos 35 muertos y 131 heridos.

Las Fuerzas Armadas de Yemen han indicado que sus defensas aéreas están respondiendo en este momento a los aviones del régimen israelí que atacan el país.

Según el movimiento popular yemení Ansarolá, uno de los objetivos de la agresión israelí era el complejo gubernamental en el distrito de Al-Hazm, en la provincia de Al-Yawf.

Las fuentes locales han indicado que la agresión israelí también tuvo como objetivo un puesto médico privado del sector salud en la calle Al-Sitteen, al suroeste de Saná.

El ataque israelí afectó además al puesto médico del sector salud en la calle 60, al suroeste de Saná, así como a la sede del Departamento de Orientación Moral del Ministerio de Defensa en el barrio de Tahrir, en el centro de la capital, y a las oficinas de los periódicos “26 de Septiembre” y “Al-Yaman”.

Según fuentes locales, el ataque a la sede del Departamento de Orientación se saldó con mártires y heridos, además de causar daños en varias viviendas. Asimismo, el ataque a la sede del periódico “26 de Septiembre” dejó decenas de periodistas muertos y heridos.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Sari, ha informado que las defensas aéreas yemeníes “lograron lanzar varios misiles tierra-aire mientras enfrentaban la agresión”.

“Algunas formaciones de combate del enemigo se vieron obligadas a retirarse antes de llevar a cabo su agresión, y la mayor parte del ataque fue frustrada”, ha afirmado.

Además, Sari ha negado las acusaciones de la ocupación israelí sobre un supuesto ataque a lanzamisiles, afirmando que los ataques del régimen sionista se dirigieron “exclusivamente contra civiles”, incluidos los periódicos “26 de Septiembre” y “Al-Yaman”.

Además, ha subrayado que esta “brutal agresión” del régimen sionista contra la población yemení, que ha dejado varios mártires, incluidos periodistas, mujeres y hombres civiles, “no quedará sin respuesta ni castigo”.

Por otro lado, una fuente militar de alto rango ha afirmado que los ataques del régimen sionista “han dejado mártires civiles y numerosos heridos, pero todos estos sacrificios no nos impedirán apoyar a Gaza y disciplinar a la entidad”, reforzando la postura del país para continuar respaldando al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Yemen, al menos 38 yemeníes han muerto y 131 han resultado heridos debido a los ataques aéreos del régimen de Israel contra la población civil.

Desde noviembre de 2023, Yemen ha llevado a cabo una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos estratégicos israelíes en los territorios palestinos ocupados y barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la península arábiga, en respuesta a la guerra genocida israelí que hasta el momento ha dejado 64 656 palestinos muertos.

arz/rba