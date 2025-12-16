Nexos Irán-Rusia en alto nivel: Araqchi llega a Moscú para diálogos

Las relaciones de Irán y Rusia están aumentando a un nuevo nivel, con la implementación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre los dos socios.

“El Acuerdo de Asociación Estratégica Integral ha sido firmado y ha entrado en vigor, por lo que las relaciones entre Irán y Rusia están entrando ahora en una nueva fase de desarrollo”, ha afirmado el embajador de Irán en Rusia, Kazem Yalali, en declaraciones ofrecidas a la agencia de noticias rusa TASS, publicadas este martes.

El diplomático ha destacado la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, a Moscú (capital rusa), afirmando que la mayor parte de este viaje se centra en temas de la agenda bilateral, aunque los asuntos regionales e internacionales, entre ellos el caso del Cáucaso, los acontecimientos en Asia Central, Afganistán y el mar Caspio, y las cooperaciones en las Naciones Unidas, también son de gran importancia.

Araqchi llegó este martes a Moscú para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y altos funcionarios del país.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Araqchi y Lavrov se reunirán el miércoles por la tarde para abordar temas internacionales, incluido el programa nuclear de Irán, y cuestiones regionales.

El jefe diplomático iraní tiene previsto reunirse la tarde de hoy martes con algunos funcionarios de la Duma Estatal y del Consejo de la Federación.

Irán y Rusia firmaron a principios de 2025 el Tratado de Asociación Estratégica Integral con el objetivo de cimentar los vínculos entre los dos países. Los dos países aseguran que el pacto de 20 años fortalecerá el multilateralismo y contribuirá a sus esfuerzos para superar las presiones y sanciones de Occidente.

Los dos socios cooperan también en el marco del megaproyecto Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, cuyo objetivo es potenciar el comercio en la región, y se considera como una “ruta estratégica”, tanto para Irán y Rusia, como para todos los países de la región.

En este contexto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y el viceprimer ministro de transporte de Rusia, Vitaly Saveliev, se reunieron el lunes en Teherán (capital persa) con el fin de poner en funcionamiento este corredor en un corto período de tiempo, al eliminar todos los obstáculos administrativos e institucionales existentes.

