ONG Hind Rajab denuncia a soldado israelí en Italia por crímenes de guerra

La pro-Palestina Fundación Hind Rayab presentó en Italia una denuncia contra otro soldado israelí por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

La Fundación Hind Rayab (HRF. por sus siglas en inglés), organización de defensa de los derechos palestinos, presentó por medio un comunicado el lunes, una denuncia penal en Italia contra un soldado israelí, acusado de cometer crímenes de guerra y actos de genocidio durante los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Indicó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía italiana contra Israel Yitzhki, miembro del ejército israelí. Asimismo, señaló que la acción legal se interpuso tras confirmarse que Yitzhki se encuentra actualmente en territorio italiano.

“De conformidad con el derecho internacional y la legislación italiana, Italia está legalmente obligada a investigar y procesar a las personas sospechosas de crímenes internacionales graves cuando se encuentran en su territorio”, afirmó la organización.

🚨 The #HindRajabFoundation has filed a criminal complaint in Italy against Israeli soldier Israel Yitzhki.

Yitzhki destroyed homes, schools, and abducted civilians in Gaza. He posed before destruction in Gaza and now he poses before Italian monuments.

More info ⬇️… pic.twitter.com/rBmPQNqoQL — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) December 15, 2025

Según los hallazgos de la investigación de la HRF, Yitzhki sirvió en el batallón 432 de la brigada israelí Givati y presuntamente participó en varias operaciones, entre ellas la destrucción extensiva de bienes civiles sin necesidad militar y ataques contra localidades indefensas, edificios residenciales y objetivos civiles.

También fue acusado de participar en la detención ilegal y el trato humillante a civiles palestinos, incluida la publicación de imágenes que muestran a detenidos con los ojos vendados, esposados y arrodillados.

La denuncia sostiene que estos actos constituyen crímenes de guerra, de conformidad con el Artículo 8 del Estatuto de Roma, incluyendo la destrucción de bienes no justificada por necesidad militar, los ataques contra objetivos civiles y la detención ilegal de personas protegidas.

A principios de este mes, HRF exigió a España el arresto inmediato de un soldado israelí, acusado de crímenes de guerra en Gaza y vinculado a la destrucción de Beit Hanun.

Asimismo, la HRF, Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR) y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) pidieron este mismo mes a las autoridades canadienses que abrieran una investigación y emitieran órdenes de arresto contra el ex primer ministro israelí Ehud Olmert y la ex ministra de asuntos exteriores Tzipi Livni en virtud de la Ley de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra del país norteamericano.

Tanto Olmert como Livni se han enfrentado a denuncias similares en Alemania, el Reino Unido, Bélgica y Suiza.

Desde el pasado octubre de 2023, Israel ha asesinado a 70 700 y ha herido a 171100 palestinos, la mayoría niños y mujeres, en Gaza, según el Ministerio palestino de Salud.

ayk/ncl/tqi