“Mancha en la diplomacia”: Rusia condena acciones de Europa contra Irán

El canciller de Rusia asegura que Europa culpa a Irán del colapso del acuerdo nuclear sin considerar que fue Estados Unidos el que lo “tiró a la basura”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que potencias occidentales, en particular las europeas, intentaron, mediante acciones hostiles culpar a Irán del colapso del Plan de Acción Integral Conjunto (PIAC o JCPOA, en inglés), a pesar de que Irán nunca lo violó y fue Estados Unidos el que lo abandonó en 2018.

“Estados Unidos anunció en 2018 que ya no se adheriría a esta decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Actualmente, todo el orden mundial con respecto a Irán se encuentra bajo una dura prueba, y en cuanto al PIAC, cabe decir que Estados Unidos lo tiró a la basura. Luego, Occidente, especialmente los europeos, siguieron a Estados Unidos y acusaron a Irán”, declaró el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista concedida a la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB), publicada la noche del lunes.

Lavrov dijo que la reimposición de las sanciones contra Irán constituye una “mancha de vergüenza para la diplomacia” europea. “Creo que fue una vergüenza para la diplomacia europea que decidieran fraudulentamente reimponer las sanciones contra Irán, y que tres países europeos (Reino Unido, Francia y Alemania) intentaran fraudulentamente reimponerlas”, manifestó.

En otra parte, el principal diplomático ruso, también manifestó que Rusia apoyará a Irán en sus esfuerzos por superar la crisis en sus relaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y Occidente.

“Estamos listos para respaldar los esfuerzos que Irán está realizando para superar esta crisis, incluidas sus relaciones con la AIEA y con Occidente en general”, declaró durante entrevista.

Según Lavrov, hoy en día no solo se han debilitado las leyes internacionales, sino que “el programa nuclear de Irán, a pesar de haber sido aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y de que la Carta de las Naciones Unidas obliga a todos a cumplirla, ha sido desmantelado”.

El 29 de septiembre, el Consejo de la Unión Europea anunció la reimposición de sanciones contra Irán por su programa nuclear, medida que siguió a una decisión de Francia, Alemania y el Reino Unido.

Esta decisión se produjo tras la expiración de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que levantaba las sanciones a Teherán y la posterior negativa del organismo a prorrogar dicha exención.

Irán, además de denunciar la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, critica la decisión de los países europeos de alinearse con sanciones ilegales en lugar de cumplir sus obligaciones derivadas del pacto.

ayk/ncl/tqi