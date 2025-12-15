Centralidad de Palestina: De la juventud somalí de Minnesota a las luchas anticoloniales globales

La causa palestina une las luchas globales contra la opresión, desde la juventud somalí en Minnesota hasta los movimientos anticoloniales internacionales.

Por: Nahid Poureisa *

El icónico académico y activista palestino-estadounidense Edward Said escribió una vez:

“Desde las primeras fases de su evolución moderna hasta que culminó en la creación de Israel, el sionismo apeló a una audiencia europea para quien la clasificación de los territorios ultramarinos y los nativos en diversas clases desiguales era canónica y ‘natural’.

Es por eso que, por ejemplo, cada estado o movimiento en los territorios anteriormente colonizados de África y Asia se identifica hoy con, apoya completamente y comprende la lucha palestina. En muchos casos… Hay una coincidencia inconfundible entre las experiencias de los palestinos árabes a manos del sionismo y las experiencias de esos pueblos negros, amarillos y marrones a quienes los imperialistas del siglo XIX describían como inferiores e inhumanos”.

Lo que Said describió hace décadas sigue vigente. Repito sus palabras completamente. Era cierto entonces, y se ha vuelto aún más claro tras la Tormenta de Al-Aqsa.

El momento de la Tormenta de Al-Aqsa rompió el significado de la brutalidad, la resistencia y lo que significa seguir luchando contra probabilidades imposibles.

El líder y estratega mártir de HAMAS, Yahya Sinwar, también señaló esto en una entrevista:

“El mundo espera que seamos víctimas bien portadas mientras nos están matando—que seamos masacrados sin hacer ruido. Esto es imposible. Decidimos defender a nuestra gente con las armas que tenemos”, dijo.

Lo que Sinwar está diciendo aquí es simple: esta es la razón por la que cruzaron las fronteras de Gaza, pusieron pie en la tierra ocupada de Palestina y enviaron un mensaje al mundo con paracaídas cortando el cielo.

Lo que los palestinos vivieron antes de la Tormenta de Al-Aqsa fue enterrado, ignorado y relegado a un segundo plano. Ahora no solo se escucha globalmente, sino que también se siente, se reconoce y se ha convertido en una plataforma para que los oprimidos en todas partes se encuentren nuevamente.

La causa de Palestina no era la causa antes del 7 de octubre, pero después de ese día, se convirtió en la definición más clara del barbarismo colonial.

El 7 de octubre sacudió al mundo. No simbólicamente, sino literalmente. Nunca hemos visto un terremoto que sacuda todo el planeta a la vez, pero el 7 de octubre lo hizo.

Sacó un discurso enterrado de los armarios académicos donde “anticolonial” y “decolonial” se habían convertido en jerga, palabras de moda, distracciones para una izquierda eurocéntrica que ya no tenía manos para la lucha.

Revitalizó el discurso. Lo devolvió a la gente.

A la juventud.

A los negros e indígenas.

A cada comunidad que fue enseñada a adormecer su propio dolor, a olvidar su historia, a perseguir el “éxito” definido por el capitalismo en lugar de la dignidad.

La Tormenta de Al-Aqsa obligó a los oprimidos a releerse, a recordar. Ayudó a miles de millones de personas colonizadas a recuperar lo que se les había animado a olvidar: que la liberación es posible, incluso cuando es sangrienta.

La era posterior a la Tormenta de Al-Aqsa ha revelado con nueva claridad la centralidad de la causa palestina dentro de los movimientos globales por la justicia.

Este momento ofrece una lente esencial para entender lo que está ocurriendo en la comunidad somalí de Minnesota, donde los jóvenes han recurrido a las redes sociales para parodiar las afirmaciones sionistas de que Palestina es una “tierra prometida” al declarar de manera cómica que Minnesota es su tierra prometida.

A simple vista, es una broma; debajo de ella, un acto político incisivo. Estos jóvenes exponen la absurda mitología sionista y reviven, a través del humor, las realidades históricas del colonialismo de asentamiento, el desplazamiento y la violencia racial que estructuran tanto a Estados Unidos como a Israel.

Esta sátira no es simplemente una crítica ingeniosa: marca una profunda conciencia política. Los jóvenes somalíes y negros en Estados Unidos reconocen que la causa de Palestina fortalece su propia causa. Ven Palestina no solo como una injusticia distante, sino como una plataforma que amplifica sus luchas contra la supremacía blanca y el racismo.

Su humor saca a la superficie las capas más profundas de la historia de Estados Unidos: el genocidio de los pueblos indígenas, el desplazamiento forzado de los pueblos africanos a través de la esclavitud, y la construcción de una sociedad colonial de asentamiento fundada sobre tierras robadas y vidas explotadas. En este contexto, Palestina se convierte en un espejo que refleja la violencia fundacional de los propios Estados Unidos.

El genocidio que se desenvuelve hoy en Palestina materializa la misma lógica colonial de asentamiento que dio forma a las Américas: una tierra tomada de su gente, reasignada a los recién llegados bajo pretensiones divinas o civilizacionales, y asegurada a través de una violencia continua.

Los colonos sionistas que migran a Palestina lo hacen como reclutas ideológicos: participantes en un aparato de propaganda que promete una patria que, en realidad, requiere el desplazamiento y borrado de otra población. Los paralelismos estructurales son inconfundibles.

Durante años, las potencias imperiales intentaron socavar la centralidad de Palestina mediante el “y qué de”: “¿Y Sudán? ¿Y el Congo? ¿Y Myanmar?”

El propósito de esta estrategia no era una preocupación genuina por otras comunidades oprimidas, sino fragmentar la solidaridad, asegurar que Palestina no pudiera seguir siendo el punto focal de la resistencia global y, por lo tanto, debilitar el discurso de la resistencia misma.

Si Palestina desapareciera de la conciencia política, el mismo lenguaje de la liberación, la defensa de la tierra y la lucha anticolonial perdería su anclaje.

Sin embargo, esta táctica ha fallado. En lugar de dispersar la solidaridad, los levantamientos globales por Palestina han reconectado luchas que las potencias imperiales buscaron aislar.

Desde las comunidades indígenas en Australia, Canadá y Estados Unidos que bailan con la bandera palestina, hasta las comunidades negras que identifican patrones familiares de violencia racializada, los pueblos oprimidos reconocen en Palestina no solo una tragedia a la que oponerse, sino un patrón histórico que ellos mismos han sufrido. Apoyan a Palestina no solo por deber moral, sino por autoreconocimiento.

Este reconocimiento también está fundamentado en conexiones materiales. Las mismas estructuras y poderes que financian el genocidio en Gaza están implicados en la violencia continua en África, incluido el Congo hoy. Las redes extractivas, militarizadas e imperialistas que sostienen al sionismo también sostienen la explotación global. Estas no son luchas paralelas, están profundamente interconectadas.

Volviendo a la comunidad somalí en Minnesota, su humor se convierte en un acto político de memoria histórica, conciencia global y solidaridad. Ellos entienden que la causa palestina amplifica su propia lucha por la dignidad, la seguridad y la liberación.

No es simplemente que Palestina represente uno de los casos más flagrantes de ocupación y despojo: es también que la resistencia a esta opresión se erige como una de las inspiraciones más poderosas para los pueblos oprimidos de todo el mundo.

La centralidad de Palestina radica en esta realidad dual: la claridad de su injusticia y la fuerza de su resistencia. Es el estandarte bajo el cual convergen las luchas globales—no porque otras luchas sean secundarias, sino porque Palestina ilumina las estructuras universales de opresión y la posibilidad universal de resistencia.

Al ser testigos de Palestina, las comunidades de todo el mundo se están reconociendo a sí mismas.

* Nahid Poureisa es un analista iraní e investigador académico enfocado en Asia Occidental y China.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV