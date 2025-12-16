Hombres armados matan a tiros a 3 policías y un civil en sureste de Irán

Tres policías y un civil pierden la vida durante un enfrentamiento armado en un puesto de control de seguridad en el condado de Fahraj, en el sureste de Irán.

Mediante un comunicado publicado este martes, la Base Quds de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) ha anunciado que el incidente ocurrió la madrugada del lunes cuando elementos armados se enfrentaron con fuerzas del orden en un puesto de control situado a la entrada del condado de Fahraj, en la provincia de Kermán.

El enfrentamiento tuvo lugar a lo largo de la carretera Zahedán-Fahraj y se saldó con la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y un civil.

Según las autoridades, el caso está actualmente bajo investigación por las agencias de seguridad y las fuerzas disciplinarias del país.

Las regiones del sureste de Irán han sido durante mucho tiempo escenario de frecuentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y terroristas, así como narcotraficantes. Las fuerzas iraníes han protegido las zonas fronterizas y han logrado repeler la mayoría de los ataques de terroristas y hombre armados, apodados desde el extranjero.

