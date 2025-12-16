Libre refuta acusaciones de opositores de orquestar “autogolpe” en Honduras

El oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras rechaza la acusación del opositor Partido Nacional de orquestar un “autogolpe” de Estado.

“Niego rotunda y categóricamente esa falsa acusación del Partido Nacional”, declaró en una nota emitida el lunes en su cuenta en X, el coordinador general del Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, en reacción a las alegaciones del jefe de la bancada del opositor y conservador Partido Nacional en el Parlamento, Tomás Zambrano.

Zelaya subrayó el apoyo directo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció al Partido Nacional y su candidato Asfura Nasry, y el indulto que presentó al expresidente Juan Orlando Hernández condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., durante la temporada de las elecciones en el país centroamericano, y tras calificar dichas acciones de una injerencia directa argumentó que esto es “un golpe electoral contra la voluntad soberana del pueblo hondureño”.

Recalcó que el partido Libre denuncia el “escandaloso fraude” electoral electrónico del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, criticada también observadores internacionales, y llama a una protesta pacífica. “La denuncia es legítima. La verdad es irrenunciable”, agregó.

«No a la injerencia extranjera que nos robó las elecciones»: Manuel Zelaya exige al CNE que apruebe impugnación de las actas pic.twitter.com/SJROzdnBlr — Somos Río Crecido (@RioCrecido_ven) December 15, 2025

A 16 días de los comicios, aún no se sabe quién es el presidente electo. La disputa está entre el nacionalista Nasry Asfura (quien encabeza el escrutinio) y el liberal Salvador Nasralla, quien ha denunciado “robo” y “fraude”, seguido por la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien ha obtenido el 19,29 % del apoyo, del 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

El Consejo Nacional Electoral informó el sábado el inicio el recuento especial de 2773 actas con inconsistencias, no obstante, no lo materializó debido a diversos problemas que ponen en riesgo el proceso, según la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

El organismo debe oficializar los resultados finales de las elecciones generales del 30 de noviembre en un plazo de 30 días desde la celebración de los comicios.

Libre aseguró el sábado que “no reconocerá el resultado electoral divulgado y proclamado por el CNE, por estar viciado de injerencia estadounidense y oligárquica”.

msm/ncl/tqi