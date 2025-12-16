HAMAS: Muertes de niños por frío, secuela de guerra de exterminio israelí

HAMAS ha alertado que los palestinos en Gaza enfrentan una creciente catástrofe humanitaria debido al clima extremo y a los daños causados por el bloqueo israelí.

“El hundimiento de tiendas de campaña y centros de alojamiento, así como la muerte de niños a causa del frío, es consecuencia de la continuidad del bloqueo y de la obstrucción para proporcionar refugios adecuados”, ha declarado este martes el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem.

Asimismo, ha apuntado que las tiendas de campaña no están preparadas para afrontar las actuales condiciones climáticas.

Al explicar que los suministros de alojamiento cuya entrada se ha permitido resultan totalmente insuficientes, Qasem ha alertado del riesgo de que se produzcan más víctimas ante cualquier nuevo frente meteorológico. Ha considerado que lo que está ocurriendo constituye una “prolongación de la guerra de exterminio” contra la Franja de Gaza.

“La entrada de menos del 10 % del combustible acordado y la grave escasez de medios de calefacción han agravado aún más la situación, volviéndola crítica”, ha añadido.

El vocero de HAMAS ha señalado que, mientras la comunidad internacional permanece incapaz de romper el cerco impuesto al enclave, las muertes continúan como consecuencia del frío.

💥El vídeo muestra cómo fuertes vientos arrastran las tiendas y pertenencias de familias desplazadas en la Franja de 🇵🇸G@za. pic.twitter.com/GEgp2jlyph — HispanTV (@Nexo_Latino) December 16, 2025

Ha denunciado que el régimen utiliza el expediente humanitario como “arma de guerra”, endureciendo el bloqueo, limitando la ayuda y frenando la reconstrucción, y ha alertado de una “catástrofe inminente” en el enclave si el mundo no actúa.

En este contexto, Qasem ha exigido a los mediadores del alto el fuego, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) que adopten medidas “para salvar de manera inmediata al pueblo de Gaza” de tal catástrofe.

Al menos 14 personas perdieron la vida la semana pasada a causa de una tormenta invernal en Gaza. Más de 53 000 tiendas de campaña destinadas a personas desplazadas quedaron parcial o totalmente inundadas, arrastradas por corrientes torrenciales o destrozadas por los fuertes vientos, y 13 edificios se derrumbaron en distintos puntos del territorio.

El alto el fuego entre HAMAS e Israel, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios.

Sin embargo, Israel ha ignorado estos compromisos, manteniendo la mayoría de los cruces cerrados y permitiendo solo envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.

arz/rba