OCI respalda a Irán y destaca su papel en la solidaridad islámica

La Organización de Cooperación Islámica reafirmó su compromiso de apoyar y defender a Irán, elogiando el papel clave de Teherán en la promoción de la unidad islámica.

“La Organización de Cooperación Islámica está comprometida a apoyar y defender a la República Islámica de Irán”, indicó el martes el secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, en una reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, en el marco del Foro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en Riad, capital saudí.

Taha también pidió que Irán siga apoyando las misiones y esfuerzos de la Organización de Cooperación Islámica.

Qaribabadi, por su parte, elogió los esfuerzos del secretario general de la OCI y de los países islámicos al condenar unánimemente la agresión del régimen sionista contra Irán y su inquebrantable defensa de la causa palestina, especialmente en el contexto del genocidio contra el pueblo de Gaza.

El diplomático iraní abordó la agresión israelí contra Irán en junio, afirmando que “el régimen de ocupación sionista, respaldado por Estados Unidos y basado en cálculos erróneos, tomó acciones militares contra Irán, pero recibió una respuesta firme de Irán”.

“La agresión del régimen sionista contra Irán aumentó la solidaridad entre los países islámicos, elevó la unidad nacional de los iraníes y aclaró para toda la realidad de que el régimen sionista es el principal enemigo del pueblo de la región y de la paz y la seguridad regional e internacional”, añadió.

El funcionario persa reiteró el compromiso de Irán con la justicia para las víctimas de la continua violencia contra Gaza.

Además, exigió que se supervise y documente los crímenes del régimen sionista contra el pueblo oprimido de Gaza, instando a que los autores, facilitadores y cómplices de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia.

