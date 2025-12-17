Irán condena violación de derechos de profesor iraní tras despido en EEUU

Irán denunció el doble estándar de Occidente sobre DD.HH., tras el despido de una profesora iraní en EE.UU., considerándolo una violación de derechos contra sus ciudadanos.

En una conferencia de prensa el martes, el portavoz del Poder Judicial, Asqar Yahangir, expresó su pesar por el despido de Shirin Saidi, profesora adjunta de ciencias políticas y directora del Programa de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Arkansas, diciendo que fue removida de su puesto y excluida de actividades académicas porque elogió al Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei y criticó al “régimen sionista criminal”.

Remarcó que “en un país que se considera la cuna de la libertad y la civilización, están tratando de sofocar cualquier voz ilustrada, centrada en el ser humano y humanitaria, que esté en línea con la naturaleza humana, pero no alineada con los intereses de los devoradores del mundo”.

Además, destacó que este no era un caso aislado y señaló que se habían observado repetidamente dobles estándares en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Como otro ejemplo, señaló la reciente detención de Mahdieh Esfandiari por parte del gobierno francés.

Sin embargo, expresó su esperanza de que esos dobles estándares conduzcan a una mayor conciencia entre las naciones y ayuden a revelar lo que llamó el verdadero rostro de Occidente, y agregó que hay un creciente resentimiento entre los pueblos hacia las políticas de derechos humanos de los Estados Unidos y los países occidentales.

En respuesta a una pregunta sobre el enfoque del Poder Judicial de Irán hacia las personas acusadas de espiar para Israel, Yahangir confirmó que los casos de espionaje habían sido priorizados desde el comienzo de la guerra impuesta de 12 días.

La Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, despidió a Shirin Saidi, de su puesto como directora del departamento de Estudios de Medio Oriente, por sus publicaciones en redes sociales en solidaridad con Irán y Palestina, aunque ella conserva su puesto como profesora de Ciencias Políticas en la institución.

En marzo, una académica iraní de la Facultad de Derecho de Yale fue despedida por sus críticas abiertas a la guerra genocida de Israel en la asediada Franja de Gaza. La académica iraní Helyeh Doutaghi condenó la medida como una normalización del “gobierno fascista” en las mejores universidades de Estados Unidos.

