Venezuela acusa formalmente a Estados Unidos ante la ONU - Noticiero 2:30

Venezuela acusa a EEUU en la ONU de piratería contra su buque petrolero en aguas internacionales. México dice estar “atento” a denuncias de golpe de Estado en Honduras.

1. El régimen israelí, asesinó al menos a dos libaneses en sus agresiones aéreas separadas contra Líbano, lo que se suma a otras violaciones del alto el fuego.

2. Venezuela protesta ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un grave acto de uso de la fuerza, secuestro y piratería en el Caribe tras la incautación de su petrolero por EEUU.

3. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo al intervencionismo e injerencismo extranjero, tras la denuncia de su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, de la gesta de un golpe de Estado contra su gobierno.

hae/hnb