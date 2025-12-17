Irán se muestra dispuesto a un diálogo nuclear pese a ruptura de EEUU - Noticiero 21:30

Irán dice estar listo para negociar su programa nuclear pese al quiebre diplomático con EE.UU. HAMAS acusa a Israel de violar el alto el fuego.

1- La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, anunció el martes que su país siempre está dispuesto a mantener negociaciones serias. Agregó que fue Estados Unidos quien bombardeó la mesa de negociaciones.

2- HAMAS acusó al régimen israelí de manipular las disposiciones del acuerdo de alto el fuego y violarlo, subrayando que la entidad ocupante ha cometido cientos de violaciones del mismo.

3- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el apoyo de Irán frente a la piratería perpetrada por Estados Unidos en el mar Caribe. El mandatario destacó el amplio rechazo internacional al asalto de un buque con petróleo venezolano por fuerzas estadounidenses.

