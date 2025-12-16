Irán celebra avances nucleares pacíficos pese a presiones. HAMAS refuerza su resistencia tras asesinatos. Venezuela rompe acuerdos de gas con Trinidad y Tobago por su comlicidad con EE.UU.

1. Irán celebra sus últimos logros nucleares con la presentación de varios radiofármacos y otros dispositivos para el uso pacífico de la energía nuclear. Estos avances se producen, a pesar de las presiones y la guerra económica y militar de Occidente contra el país persa.

2. Las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino HAMAS, subrayan que el asesinato de sus líderes no debilita la determinación, sino que refuerza la voluntad de la resistencia para continuar su trayectoria.

3. Venezuela anuncia la extinción inmediata de cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago por complicidad con crímenes de Estados Unidos.

hhd/hnb