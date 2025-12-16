Irán: EEUU fue quien bombardeó la mesa de negociaciones

La portavoz del Gobierno iraní anunció el martes que su país siempre está dispuesto a mantener negociaciones serias. Añadió que fue EE.UU. quien “bombardeó la mesa de negociaciones”.

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, subrayó que su país siempre está dispuesto a una negociación seria y honorable. Refiriéndose a la guerra impuesta de 12 días del régimen israelí contra la República Islámica, señaló que el mundo entero vio que fue Estados Unidos quien bombardeó la mesa de negociaciones.

Respecto a otra posible guerra contra el país persa, la autoridad iraní subrayó que con un régimen bélico como el sionista de Israel, existe la posibilidad de cualquier incidente.

Mohayerani recordó que los enemigos quieren mantener el país en una situación que no sea ni paz ni guerra, perjudicando la economía y la esperanza del pueblo iraní. Subrayó que todos deben hacer esfuerzos para mostrar que la vida fluye en Irán.

yzl/rba