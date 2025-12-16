‘Asociación estratégica Irán-Rusia favorece paz y seguridad global’

El canciller iraní destaca la determinación de Irán y Rusia para fortalecer las relaciones bilaterales y dice que la asociación estratégica entre los dos países favorece la paz y la seguridad global.

Durante una reunión efectuada este martes con un grupo de expertos y pensadores rusos en Moscú, Seyed Abás Araqchi ha considerado que la asociación estratégica entre Irán y Rusia no solo garantiza los intereses nacionales mutuos de ambos países, sino que también juega un papel crucial en la preservación de la paz y la seguridad global.

El principal diplomático persa ha destacado el fortalecimiento de los nexos Teherán-Moscú, al tiempo que ha destacado la determinación de los líderes de ambos países para fortalecer las relaciones en todas las áreas posibles.

En su intervención, Araqchi ha denunciado “el creciente imperialismo y unilateralismo agresivo en las relaciones internacionales”, haciendo hincapié en la responsabilidad colectiva de los países pacifistas para “defender el estado de derecho y evitar el establecimiento de un orden internacional basado en la imposición de la fuerza”.

En cuanto a la situación en Asia Occidental, el jefe de la Diplomacia persa ha dicho que la región sufre anarquía y vive un escenario peligroso, debido únicamente a la “agresiva expansión colonial del régimen israelí”, apoyado por Estados Unidos.

Silencio de Europa ante genocidio israelí es “vergonzoso”

Ha repudiado el “vergonzoso” silencio de los países europeos frente a las “flagrantes violaciones del derecho internacional y los crímenes de guerra y genocidio cometidos” por el régimen israelí en los territorios palestinos ocupados.

Ha advertido que la indiferencia frente a las continuas agresiones de Israel a Palestina, el Líbano, Siria, Yemen y otros países de la región, representa “una gran amenaza para la paz y la estabilidad regionales y globales”.

Irán defenderá sus derechos e intereses legítimos bajo el TNP

En relación con el programa nuclear de Irán, el ministro de Exteriores ha señalado que el impase actual se debe a la persistente falta de cumplimiento por parte de Estados Unidos y la sumisión de los tres países europeos —el Reino Unido, Francia y Alemania— al comportamiento ilegal de Washington, especialmente tras la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo nuclear de 2015 en mayo de 2018 y la agresión militar contra Irán en marzo de 2025.

En esta línea, ha reafirmado la determinación del pueblo iraní para defender sus derechos e intereses legítimos bajo el Tratado de No Proliferación (TNP) Nuclear.

Ha concluido urgiendo la necesidad de que países independientes y afines, como Irán y Rusia, continúen la cooperación y coordinación entre en foros internacionales como la ONU, el grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Según él, esta cooperación es crucial para evitar la normalización de las violaciones del derecho internacional y para proteger el estado de derecho, así como para enfrentar las crecientes presiones contra el multilateralismo.

ftm/rba