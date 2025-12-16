Protestas en Honduras ante las denuncias de fraude electoral y golpe

Persisten protestas tras denuncia de fraude electoral; Xiomara Castro alerta golpe en curso tras indulto de Juan Orlando Hernández en EEUU.

Las calles de Honduras se llenaron de manifestaciones exigiendo transparencia electoral, tras las repetidas denuncias de irregularidades en los recientes comicios presidenciales.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció lo que consideró un golpe contra su gobierno, haciendo énfasis en el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández.

En respuesta a las acusaciones de la mandataria, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, prometió garantizar la estabilidad del país y reafirmó la lealtad de las Fuerzas Armadas al gobierno. Mientras tanto, representantes del sector artístico también se unieron a las protestas, denunciando la injerencia en el proceso político.

El 30 de noviembre, Honduras celebró elecciones presidenciales. Según datos oficiales, el candidato ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, obtuvo el 40,52 % de los votos, superando por poco al conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,20 %. Con el 99,4% del escrutinio realizado, las autoridades gubernamentales aún no reconocen los resultados divulgados.

