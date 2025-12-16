Israel niega entrada en Cisjordania a una delegación canadiense

Israel ha denegado la entrada a una delegación de 30 personas, incluidos seis diputados canadienses, que intentaban acceder a Cisjordania para reunirse con palestinos desplazados.

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (NCCM, por sus siglas en inglés), organizador de la visita, ha informado que los miembros de la delegación, que intentaban ingresar a Cisjordania desde Jordania, se disponían a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, refugiados palestinos y desplazados internos en ciudades como Al-Quds (Jerusalén), Al-Jalil (Hebrón) y Yenín.

Según un comunicado de NCCM, las autoridades israelíes solicitaron a los seis diputados canadienses —cinco del gobernante Partido Liberal y uno del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático— que firmaran un documento en el que se les consideraba una “amenaza para la seguridad pública”.

El comunicado explica que, al negarse a firmar dicho documento, las autoridades israelíes impidieron la entrada de la delegación a Cisjordania.

Stephen Brown, consejero delegado de NCCM, ha calificado de “muy preocupante” el rechazo de Israel a permitir el ingreso de la delegación y subrayó que, a pesar de que las autoridades israelíes habían emitido autorizaciones electrónicas de viaje para todos los miembros de la delegación, incluido el grupo de diputados canadienses, finalmente se les impidió la entrada bajo la acusación de ser “amenazas para la seguridad pública”.

Asimismo, Brown ha denunciado que el régimen ocupante trata de ocultar las realidades en los territorios ocupados. “Aunque nos entristece este resultado, lamentablemente hace parte de una práctica más amplia” del gabinete israelí de “restringir el acceso a quienes buscan presenciar de forma independiente las realidades en los territorios ocupados”, agrega.

El viaje de la delegación se llevó a cabo casi tres meses después de que el gobierno canadiense decidiera reconocer formalmente al Estado de Palestina, justo antes de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, medida que enfureció al gabinete extremista del primer ministro Benjamín Netanyahu.

La ONU ha encendido alarmas debido al aumento de los desplazamientos forzados y la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada. De acuerdo a los registros de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se han documentado en promedio cinco ataques diarios por los colonos extremistas contra palestinos desde comienzos de año, generando “graves consecuencias humanitarias”.

ftm/rba