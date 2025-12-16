ASIA OCCIDENTAL   /   Palestina

Netanyahu irrumpe en Mezquita Al-Aqsa para celebrar una festividad judía

  • El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, irrumpe en la Mezquita de Al-Aqsa para celebrar una festividad judía, 16 de diciembre de 2025.
Publicada: martes, 16 de diciembre de 2025 18:28

El primer ministro israelí ha irrumpido en la Mezquita Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, para celebrar el festival judío de Janucá.

Benjamín Netanyahu, acompañado de varios funcionarios y oficiales del régimen israelí, ha celebrado este martes la festividad judía de Janucá en el complejo de la Mezquita Al-Aqsa, un acto que ha sido considerado como un grave insulto para los musulmanes de todo el mundo.

La oficina de Netanyahu ha difundido fotografías que muestran al embajador estadounidense en los territorios ocupados palestinos, Mike Huckabee, durante su visita al Muro de los Lamentos (también conocido como Muro de Al-Buraq), en compañía del primer ministro israelí.

La presencia de Huckabee se produce en medio de los crímenes cometidos por el régimen de Tel Aviv contra los palestinos, respaldados directamente por Washington, lo que ha generado condenas en varios países de la región.

Por su parte, la Gobernación de Al-Quds ha rechazado la visita de Netanyahu al Muro de Al-Buraq, calificándola como “una nueva medida provocadora”.

El Muro de Al-Buraq es un lugar religioso importante tanto para musulmanes y forma parte del recinto de la Mezquita Al-Aqsa. La Mezquita de Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes en el mundo.

En fecha anterior, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) advirtió que la Mezquita Al-Aqsa es una “línea roja” para la Resistencia palestina.

Israel ocupó la parte oriental de Al-Quds durante la Guerra de los Seis Días en 1967. En 1980, procedió a anexar toda la ciudad, una medida que nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional.

