FFAA de Irán urgen a expulsion de ocupantes sionistas de Palestina

La única solución a la cuestión de Palestina es la expulsión de los ocupantes sionistas y el retorno de los refugiados palestinos, según Fuerzas Armadas de Irán.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, en un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de Al-Quds, ha enfatizado que la Resistencia Islámica considera que la única solución a la cuestión palestina es la expulsión de los usurpadores sionistas de los territorios ocupados, el regreso de los refugiados y migrantes palestinos, y la celebración de elecciones libres.

Han pasado 75 años desde la ocupación oficial de las tierras palestinas por los sionistas y, mediante la conspiración del malvado Reino Unido, así como el asedio paulatino de la oprimida, valiente y orgullosa nación palestina ante los ojos del mundo, esta vieja herida sigue afligiendo a las naciones musulmanas y buscadores de la libertad del mundo, y todavía está en ka parte superior de los temas importantes de la región, el mundo islámico y el mundo en general, se lee en el comunicado de las FF.AA. de Irán.

La declaración ha subrayado que la medida histórica, estratégica y sabia del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que Dios le tenga en su gloria) al proclamar en 1979 el último viernes del mes sagrado del Ramadán (noveno mes del calendario lunar musulmán) como ‘el Día Mundial de Al-Quds’ es un hito brillante en el nivel de atención de la Umma (comunidad) islámica, y posteriormente, la comunidad humana hacia la cuestión palestina, y es uno de los grandes honores de la nación iraní en apoyo al pueblo oprimido de Palestina y a la llama viva de la ira y el odio de las naciones libres del mundo contra los ocupantes de Al-Quds.

Esta situación histórica y estratégica, ha proseguido el comunicado de las Fuerzas Armadas de Irán, se debe a la sangre pura de todos los combatientes del frente de la Resistencia, especialmente el teniente general mártir Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos.

En otra parte del comunicado, se constata que hoy, la emanación del discurso de la Resistencia Islámica ha desafiado la naturaleza del régimen sionista desde afuera y las protestas internas han retado a los sionistas desde adentro, y esta cadena de crisis no tiene precedentes en la historia de ese régimen desde el comienzo de la ocupación. Por lo tanto, ha comenzado la cuenta regresiva para el colapso del sionismo, hasta que, por la gracia de Dios, no existirá tal cosa como el régimen sionista en un futuro no muy lejano.

A continuación, la misiva ha puesto en evidencia que cualquier plan de compromiso, incluida la normalización de las relaciones entre el régimen sionista y algunos países islámicos, ha fracasado, y la Resistencia Islámica ve que la única solución a la cuestión palestina es la expulsión de los usurpadores sionista de los territorios ocupados, el regreso de los refugiados y los migrantes palestinos y la celebración de elecciones libres para determinar su propio destino.

Con la ayuda de Dios y la notable coordinación entre los grupos de la Resistencia en la región, el cumplimiento de la promesa sincera de los líderes de la Revolución Islámica sobre la aniquilación del “tumor canceroso” de Israel, la libertad de la nación palestina y la Mezquita Al-Aqsa está cerca y los oprimidos del mundo serán testigos de la celebración de la victoria de la Resistencia Islámica en Al-Aqsa, reza el texto.

Al final del comunicado, tras honrar a los mártires de la Intifada (levantamiento) de Palestina y los mártires y combatientes del frente de la Resistencia Islámica, ha llamado a diferentes sectores de la nación iraní, pueblos musulmanes, amantes de la libertad y la justicia y los detractores de la tiranía del mundo a la participación masiva en la marcha del Día Mundial de Al-Quds, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha enfatizado que en el camino de la formación de un nuevo orden mundial sin el virus sionista y el cumplimiento de las tradiciones divinas, apoyará firmemente a la nación palestina.

