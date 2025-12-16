‘Venezuela debe aprender de Irán en confrontación asimétrica con EEUU’

Venezuela puede aprender de la experiencia de Irán para defenderse en la lucha asimétrica contra Estados Unidos, según un analista.

“Se denota también el esfuerzo que ha hecho los Estados Unidos prácticamente para repetir una práctica que no se veía en el Caribe; pero que ahora la podemos observar que es el robo del petróleo, el robo y el abordaje de barcos en contra de Venezuela fundamentalmente para aumentar la presión y estas acciones ilegales contra aquellos países que solo planteamos ser soberanos e independientes ante esa presión de las prácticas imperiales de los Estados Unidos”, ha señalado el analista de temas internacionales Martín Pulgar en una entrevista concedida este martes a HispanTV.

En otra parte de sus declaraciones, el analista ha reafirmado que “es significativo, digamos la experiencia acumulada por Irán en esta confrontación asimétrica que ha vivido durante cuatro décadas en la defensa de la Revolución Islámica de Irán, y que Venezuela, de alguna manera, puede ver en este ejemplo”.

El analista ha señalado que Venezuela tiene mucho que aprender de las acciones de Irán en el contexto de las medidas que debe tomar para defenderse en esta lucha también asimétrica, especialmente en el área del Caribe.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, marcando el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de 25 embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente al menos a 95 tripulantes.

Tras el despliegue de este contingente militar en el Caribe, el miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la incautación de un barco frente a las costas venezolanas, afirmando que Estados Unidos se quedaría con el petróleo que transportaba.

Caracas considera los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una agresión armada dirigida a imponer un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

