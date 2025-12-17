Yemen advierte sobre una peligrosa escalada de EEUU contra Venezuela

Yemen afirmó su rechazo a las violaciones de Estados Unidos contra Venezuela y las consideró como un menoscabo de la paz internacional.

En un comunicado de condena, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen ha advertido este martes sobre las graves repercusiones de la continua escalada estadounidense contra Caracas, subrayando que este enfoque hostil amenaza la estabilidad en la región del Caribe y socava la paz y la seguridad internacionales.

Además, ha repudiado el silencio internacional ante las provocaciones estadounidenses, incluida la movilización militar, así como el cierre del espacio aéreo de Venezuela y la incautación de su petrolero, subrayando la necesidad de respetar el derecho internacional, detener toda forma de escalada, buscar el diálogo y resolver las disputas de forma pacífica.

La Cancillería yemení ha destacado que “estas acciones fueron consideradas una escalada peligrosa y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, de las disposiciones del derecho internacional y de la soberanía, estabilidad e integridad territorial de Venezuela”.

En otra parte del comunicado, ha señalado que “Estados Unidos ha aplicado constantemente políticas hostiles contra los países que se niegan a someterse a su hegemonía, se adhieren a la independencia de su toma de decisiones nacionales y buscan liberarse de la dependencia”.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha destruido más de 25 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 95 tripulantes muertos en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que en breve podrían iniciarse ataques dentro del territorio venezolano, medida que Caracas interpreta como una agresión armada destinada a promover un cambio de régimen y apropiarse de recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

