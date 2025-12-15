Sanders: Trump usa agresión a Venezuela para ocultar crisis en EEUU

El senador Bernie Sanders asegura que el presidente Donald Trump utiliza su campaña de agresiones contra Venezuela para desviar la atención de los problemas internos.

“Los costos de la atención médica se disparan. Los costos de la vivienda se disparan. Los costos de los alimentos se disparan. NO. No necesitamos que Trump nos lleve a una guerra ilegal e inconstitucional con Venezuela para desviar la atención de las crisis que enfrenta nuestro país. ¿Qué pasó con el lema Estados Unidos Primero?”, señaló el senador estadounidense en un mensaje publicado en X.

Sanders avisó que, mientras se aproxima el vencimiento de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare), millones de ciudadanos corren el riesgo de perder su cobertura de Medicaid debido a nuevos requisitos laborales.

Asimismo, el senador destacó que la prioridad del Gobierno debe ser enfrentar la crisis económica y social interna, caracterizada por el incremento en los precios de servicios básicos como salud, vivienda y alimentos, en lugar de desviar la atención hacia un conflicto bélico.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de veinte embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 87 tripulantes muertos en acciones calificadas como extrajudiciales.

Trump ha anunciado que en breve podrían iniciarse ataques dentro del territorio venezolano, medida que Caracas interpreta como una agresión armada destinada a promover un cambio de régimen y apropiarse de recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

mbn/tmv