Australia rechaza la declaración de Netanyahu, quien afirmó que el reconocimiento por parte de Australia al Estado palestino alimentó actos antisemitas violentos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha rechazado este lunes cualquier conexión entre el reconocimiento del Estado palestino y el ataque mortal en la playa Bondi de Sídney contra un evento judío, que dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridas.

“Y de manera abrumadora, la mayor parte del mundo reconoce que el Estado palestino es el camino a seguir en Medio Oriente (Asia Occidental)”, ha indicado Albanese en una entrevista, subrayando el consenso internacional detrás de la decisión de Australia.

Esta declaración tuvo lugar después de los comentarios del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que politizó inmediatamente el ataque de la playa Bondi al hacer referencia al apoyo del gobierno australiano al Estado palestino.

El primer ministro del régimen sionista reveló que había escrito a Albanese en agosto, advirtiéndole contra la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino, criticando al enfoque pro-Palestina de mandatario australiano.

En respuesta a las críticas de Netanyahu, Albanese reiteró que su prioridad es la “unidad nacional” y que su papel en este momento es unir a la nación y promover la unidad.

“Los terroristas buscan dividirnos como nación, enfrentar a australianos contra australianos (...) No hay lugar para este odio, violencia y terrorismo en nuestra nación”, ha agregado el premier australiano tras describiendo “impactantes y angustiosas” las escenas ocurridas en Bondi.

Aunque el régimen israelí ha intentado enérgicamente culpar a Australia por ignorar lo que llama “amenazas antisemitas”, muchos australianos se centran en condenar el genocidio de Israel contra los palestinos.

Desde octubre de 2023, las protestas han recorrido las principales ciudades australianas para denunciar la campaña genocida que lleva dos años llevando adelante el régimen en Gaza, que ha matado a más de 70 663 palestinos, destruido hogares y destrozado familias.

Las redes sociales y los informes locales indican que el sentimiento público ha reflejado cada vez más indignación por la crisis humanitaria en Gaza, y los manifestantes exigen que el gobierno australiano condene el genocidio del régimen israelí y detenga las ventas de armas a Tel Aviv.

mbn/tmv