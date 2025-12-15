Un héroe musulmán salva la vida de decenas de judíos en ataque en Sídney

Los vídeos grabados del lugar del tiroteo en la playa Bondi en Sídney muestran cómo un transeúnte musulmán arriesgó su vida y arrebató el arma a uno de los atacantes.

Ahmed Al-Ahmed, un ciudadano musulmán australiano de 43 años, arriesgó su vida al enfrentarse a un tirador y logró desarmarlo con sus propias manos durante un ataque mortal a un evento judío en Sídney de Australia el domingo.

Las imágenes del incidente, que han acumulado millones de visualizaciones en redes sociales, muestran a Ahmed agazapado detrás de un coche y lanzándose contra el pistolero que acababa de abrir fuego. Se escucharon sirenas y disparos mientras los dos hombres forcejeaban durante varios segundos, hasta que Ahmed consiguió arrebatarle el arma al atacante durante el festival judío de Hanukkah.

Ahmed entonces apuntó con el arma al atacante, quien se retiró.

Más tarde, Ahmed fue atacado por un segundo atacante apostado en un puente cercano. Recibió dos balazos en el hombro y la mano, y fue operado de inmediato.

El video que mostraba el sacrificio de Al-Ahmed llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes lo elogiaron como un “héroe” por haber salvado la vida de decenas personas en este incidente.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó los informes de los medios de comunicación de que Ahmed al-Ahmed, un propietario de una frutería, fue el transeúnte que intervino y rescató la vida de decenas de personas en este incidente.

“Ahmed al-Ahmed le quitó el arma al agresor con gran riesgo para sí mismo y sufrió lesiones graves como resultado de ello, y actualmente está siendo sometido a una operación en el hospital” reiteró Albanese este lunes a los periodistas.

Además, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, donde se encuentra Sídney, subrayó que era “la escena más increíble que había visto jamás”.

“Ese hombre es un auténtico héroe y no tengo ninguna duda de que hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía”, añadió Chris Minns.

El primo de Ahmed, Mustafa, en una entrevista con la prensa afuera del hospital donde estaba siendo tratado, recalcó que Ahmed no tenía experiencia con armas y, a pesar de la peligrosa situación, decidió sin dudarlo intervenir para salvar vidas.

Las autoridades informaron que un hombre armado también fue asesinado a tiros por la policía, y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico.

La fuente policial afirmó que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de inteligencia locales y habían iniciado hace seis años una investigación sobre los vínculos del atacante conocido con la organización terrorista Daesh, pero no lo habían considerado ninguna amenaza inmediata.

Al menos 15 personas murieron y docenas más resultaron heridas después de que dos hombres armados dispararan durante un evento judío en la famosa playa Bondi de Sídney, el domingo.

