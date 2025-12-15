Rusia reafirma diálogo sobre Ucrania y frena ingreso Kiev a OTAN

Peskov afirmó que Putin mantiene voluntad de diálogo para terminar el conflicto en Ucrania, pero advirtió que Rusia rechaza maniobras que solo den un respiro temporal a Kiev.

Peskov subrayó que las garantías de que Ucrania se mantenga alejada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una de las exigencias fundamentales de Rusia en el proceso por alcanzar el fin del conflicto.

Los comentarios del Kremlin acontecen tras recientes declaraciones del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, quien planteó la posibilidad de renunciar a la idea de unirse a la Alianza Atlántica, a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente.

Desde Moscú han declarado en repetidas ocasiones que la hipotética incorporación de Ucrania a la OTAN es una de las causas fundamentales del conflicto en torno al país, al considerarla una amenaza directa para la seguridad de Rusia. De forma igual, el gobierno ruso ha reiterado que no aceptará el despliegue de contingentes occidentales en Ucrania bajo ninguna condición.

hhd/hnb