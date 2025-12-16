Lukashenko defiende a Maduro ante EEUU: “Es un hombre heroico”

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, califica a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de “un hombre fuerte, decente y sensato”.

“Maduro nunca ha sido nuestro enemigo ni adversario. ¡Nunca! Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre estarían abiertas para él. Pero, sinceramente, nunca hemos hablado de eso. Maduro no es el tipo de hombre que deje todo y huya. Es una persona fuerte, del tipo de Hugo Chávez. Es un hombre fuerte, decente y sensato, con quien se puede hablar y llegar a acuerdos”, ha subrayado el mandatario bielorruso, en una entrevista con el medio estadounidense NewsMax, publicado este lunes.

Alexander Lukashenko señaló que está al tanto de los rumores que circulan entre los periodistas sobre un supuesto acuerdo en el que Nicolás Maduro se trasladaría a Bielorrusia para vivir allí.

“Nunca hemos hablado de este tema con Maduro. Si hemos de ser sinceros, hablamos más sobre Venezuela con los estadounidenses que con Maduro sobre su renuncia o cualquier acción al respecto. Es un hombre heroico”, subrayó el presidente bielorruso.

Washington can resolve all issues with Caracas peacefully, Belarusian President Alexander Lukashenko said in an interview with the US broadcaster Newsmax TV:https://t.co/niN5iSjmew pic.twitter.com/GaqPKy547N — TASS (@tassagency_en) December 15, 2025

Tras señalar que está convencido de que todos los problemas de EE.UU., pueden resolverse hoy de manera pacífica, Lukashenko indicó que cree que, en un futuro cercano, podrá discutir este asunto con su par estadounidense, Donald Trump. “Le diría muchas cosas interesantes. Una guerra no llevaría a nada”, precisó.

En esta misma línea, advirtió que una guerra con Venezuela equivaldría a “un segundo Vietnam. ¿Lo necesitan? No. Entonces no hace falta hacer la guerra. Pueden llegar a un acuerdo”.

Asimismo, Lukashenko dijo que un conflicto con Venezuela solo haría que los venezolanos se unieran en apoyo a Maduro.

Recalcó que con Maduro se puede llegar a un acuerdo, y rechazó las declaraciones de Trump sobre un enorme aumento del tráfico de drogas proveniente de Venezuela.

Lukashenko criticó la postura de Estados Unidos al no reconocer las elecciones venezolanas, recordando que “los comicios se celebraron para los venezolanos, no para los estadounidenses”. Además, cuestionó la legitimidad del proceso electoral en EE.UU., aludiendo a las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

EE.UU. ha desplegado desde hace semanas un enorme contingente militar en el Caribe, que ha representado el mayor despliegue estadounidense en la región en décadas, argumentando la lucha contra el narcotráfico. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 87 tripulantes.

Caracas considera los movimientos estadounidenses cerca de sus costas como una agresión armada dirigida a imponer un “cambio de régimen” para apropiarse de los recursos estratégicos del país.

