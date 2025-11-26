Venezolanos toman las calles en apoyo a Maduro ante amenazas de EEUU

Miles de venezolanos se congregaron en las calles de Caracas (capital) y otras ciudades del país en respuesta a las amenazas y provocaciones de EE.UU.

El pueblo venezolano se movilizó el martes en el marco de la Gran Marcha Militar-Policial-Popular para honrar la bandera nacional de ocho estrellas y la espada del Libertador Simón Bolívar, símbolos que representan la identidad, la independencia y la resistencia histórica frente a las amenazas externas, particularmente de Estados Unidos.

La convocatoria tuvo como propósito reafirmar la identidad nacional y rechazar las injerencias extranjeras, especialmente las provenientes de Washington.

La movilización conmemoró además el bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar. También, fue una muestra de apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justamente por las amenazas de Washington.

🇻🇪Hoy, en la Gran Marcha Militar-Policial-Popular por la Bandera Nacional y el Bicentenario de la Entrega de la Espada del Perú a El Libertador Simón Bolívar, los venezolanos se alzan con fervor, en defensa de nuestros símbolos. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/MUgO2Sv9nQ — Nicolás Maduro INDESTRUCTIBLE (@JeanGonzalezVen) November 25, 2025

En este contexto, Maduro llamó a los venezolanos a estar atentos a la situación. “No hay excusas para nadie, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República (…) La Patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio”, destacó.

Cabello tachó a Marco Rubio de “imbécil”

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que en la historia política de EE.UU. “es imposible” encontrar a un secretario de Estado que haya sido “más imbécil” que el actual titular de ese cargo en la administración de Donald Trump, el exsenador republicano Marco Rubio.

“La mentira de Marco Rubio, la imbecilidad de Marco Rubio, se va a estrellar contra la dignidad de este pueblo”, destacó Cabell.

También, señaló que desde Washington buscan “tratar de amedrentar, asustar” a los venezolanos, pero estos darán pelea.

Extraordinaria y multitudinaria marcha la de hoy en Caracas, con motivo de honra y reconocimiento a nuestros Símbolos Patrios; liderada por el Presidente y Comandante en jefe de la #FANB Nicolás Maduro 🇻🇪❤️🫡

¡En #Venezuela hay un pueblo digno! 🇻🇪 #25Nov pic.twitter.com/lb1FfEpkVo — Engerlycueva06 (@engerlycueva06) November 25, 2025

En la marcha participaron los movimientos sociales, instituciones estatales, colectivos culturales y fuerzas de seguridad, como una expresión de unidad militar-policial-popular. En el resto del territorio nacional, se realizaron actividades simultáneas en plazas, avenidas y espacios comunitarios, con actos culturales y concentraciones masivas.

Desde el pasado agosto, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10 000 militares en el Caribe so pretexto de luchar con narcotráficos.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado vínculos con los carteles de narcotráficos, acusando a EE.UU. de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Caracas califica estas acciones de “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

msr/mrg