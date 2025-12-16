China avanza en Argentina pese al alineamiento de Milei con Trump

A pesar del acercamiento del presidente argentino, Javier Milei, a EE.UU. y a su homólogo Donald Trump, China afianza su avance económico en Argentina

Según informa el medio estadounidense Bloomberg Línea, China sigue consolidando su presencia económica en Argentina, a pesar del giro político hacia Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

A pesar de los gestos de acercamiento de Buenos Aires a Washington, las empresas chinas continúan ampliando sus inversiones en sectores clave como la energía, la infraestructura y la minería.

Desde la perspectiva de Pekín, la relación con Argentina se enmarca dentro de una asociación estratégica integral, orientada hacia el beneficio mutuo y el desarrollo sostenible. Empresas chinas han estado involucradas en proyectos clave como represas hidroeléctricas, parques solares, minería de litio y telecomunicaciones, consolidando su rol como socios de largo plazo.

El financiamiento en yuanes y la cooperación tecnológica son considerados por China herramientas para fortalecer la soberanía económica de Argentina, ofreciendo alternativas frente a la dependencia del dólar y las presiones externas. Pekín destaca que su política exterior se basa en el respeto a la autodeterminación de los países y en la búsqueda de acuerdos que promuevan el crecimiento compartido.

Mientras Washington busca reafirmar su influencia en la región, China subraya que su avance en Argentina se basa en una lógica de cooperación pacífica y pragmática, sin imposiciones políticas. Para Pekín, el desarrollo de proyectos conjuntos demuestra que, más allá de las posturas ideológicas, la relación bilateral se cimienta en intereses concretos y en la necesidad de diversificar las fuentes de inversión.

El crecimiento de las empresas chinas en Argentina refleja la capacidad de Pekín para mantener su estrategia de expansión económica en América Latina, consolidándose como un socio confiable y demostrando que la cooperación es posible incluso en medio de tensiones geopolíticas.

Argentina ha mantenido relaciones cercanas con Estados Unidos, pero desde 1972, China se consolidó como un socio estratégico en comercio e inversión. Actualmente, el país navega entre ambas potencias, buscando un equilibrio económico y diplomático en medio de la creciente disputa global.

mrt/hnb