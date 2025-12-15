Irán exige medidas serias ante las amenazas permanentes de Israel

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán solicitó acciones serias para contrarrestar la amenaza constante del régimen sionista de Israel.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en declaraciones ofrecidas el lunes urgió a acciones serias por parte de los países de la región y la comunidad internacional para hacer frente a la amenaza constante del régimen sionista racista contra la paz y la estabilidad de la región y el mundo.

El vocero de la Diplomacia iraní, al referirse a la continua masacre y genocidio de los palestinos en la Franja de Gaza a través de bombardeos constantes y la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria, recordó la responsabilidad de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para adoptar medidas inmediatas y efectivas para detener los crímenes israelíes y juzgar a los criminales de guerra y genocidas.

Baqai también hizo referencia a la reciente resolución de la Asamblea General de las naciones Unidas (AGNU) sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que subraya el compromiso de todos los estados, de acuerdo con el artículo 1 de los Protocolos adicionales de las Convenciones de Ginebra de 1949, para garantizar la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario.

El diplomático iraní tras condenar enérgicamente las violaciones repetidas y flagrantes del derecho humanitario, así como la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio por parte del régimen sionista, reiteró la necesidad de poner fin a la impunidad de este régimen.

El portavoz de la Cancillería iraní también calificó a Estados Unidos y otros patrocinadores armamentistas y políticos del régimen sionista como cómplices y colaboradores en el genocidio de los palestinos y en otros crímenes cometidos por este régimen en Palestina ocupada, Líbano y Siria.

En este sentido, afirmó que, a pesar del anuncio de un alto el fuego supuesto en Gaza y Líbano, el régimen sionista, con el apoyo total de Estados Unidos y la indiferencia de los garantes del alto el fuego en Líbano y Gaza, continúa cometiendo crímenes atroces en Palestina ocupada, Líbano y Siria.

Baqai consideró los continuos ataques del régimen sionista a Líbano, el asesinato de ciudadanos libaneses y la destrucción de infraestructura y recursos vitales del país árabe como una clara señal de la naturaleza agresiva del régimen sionista y su enemistad inherente con la seguridad y el desarrollo de los países de la región.

El funcionario iraní llamó a la comunidad internacional y a los países de la región a tomar medidas serias para contrarrestar la amenaza constante que representa el régimen sionista racista contra la paz y estabilidad de la región y del mundo.

