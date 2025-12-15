Irán felicita al nuevo presidente de Chile y aboga por fortalecer lazos

Irán felicita la exitosa celebración de las presidenciales en Chile, expresando la disposición de Teherán para fortalecer relaciones bilaterales con el país austral.

“Felicitamos a Chile por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales y deseamos todo éxito al nuevo gobierno”, ha aseverado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje emitido este lunes en su cuenta de X.

Baqai ha señalado que Teherán “está interesado en fortalecer lazos amistosos con Chile y en profundizar vínculos entre ambos pueblos sobre la base del respeto mutuo y de los intereses compartidos”.

El domingo, el ultraderechista José Antonio Kast ganó el balotaje y fue elegido como el nuevo presidente de Chile, según los resultados del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Durante el balotaje presidencial del domingo, Kast obtiene el 58,16 % de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, quien alcanza el 41,84 %.

El próximo 11 de marzo, Kast recibirá el traspaso de poder del presidente progresista Gabriel Boric. Iniciará así un nuevo período de Gobierno que se extenderá hasta 2030.

Kast había afirmado que su Gobierno buscaría “recuperar el orden y la autoridad”, “reimpulsar el progreso económico y el trabajo” y “restaurar la libertad y justicia para todos los chilenos”.

