Irán rechaza “plan Trump” en el Cáucaso por amenazar su seguridad

Irán afirma que el llamado “plan Trump” en el Cáucaso equivale al Corredor de Zangezur y amenaza la seguridad nacional y la estabilidad regional.

El asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán en asuntos internacionales, Ali Akbar Velayati, ha rechazado categóricamente el llamado “plan Trump” en el Cáucaso durante una reunión con el embajador de Armenia, Grigor Hakobyan, en Teherán.

Velayati ha subrayado que Irán se opone categóricamente al Corredor Zangezur desde el principio debido a su rechazo a cualquier cambio en las fronteras regionales o desarrollos que pudieran amenazar el entorno de seguridad que rodea a Irán.

El Corredor Zangezur es una ruta terrestre de 43 kilómetros que conectaría Azerbaiyán continental con su enclave de Najicheván, pasando por la provincia armenia de Syunik. Ereván se opone al plan, alegando que violaría su soberanía.

Por su parte, Irán ha rechazado dicho proyecto, avisando que cortaría las rutas de transporte que conectan sus territorios con Armenia.

Velayati ha recordado que el corredor crea “las condiciones para la presencia de la OTAN al norte de Irán”, lo que representa una seria amenaza tanto para la seguridad iraní como para el sur de Rusia.

Respecto a esto, el asesor del Líder de Irán ha señalado que el llamado “plan Trump” no es más que el mismo proyecto bajo otro nombre, promovido ahora mediante la entrada de empresas estadounidenses en Armenia.

Por otra parte, ha alertado que la experiencia demuestra que Estados Unidos suele ingresar en regiones sensibles bajo pretextos económicos, que posteriormente derivan en presencia militar y de seguridad, subrayando que cualquier presencia estadounidense cerca de las fronteras iraníes tiene consecuencias claras para la seguridad.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales, especialmente en el Cáucaso Sur, y Velayati ha destacado las históricas y profundas relaciones entre Irán y Armenia.

Por su parte, el embajador armenio ha calificado los vínculos con Irán como estratégicos y prioritarios para la política exterior de su país.

Al concluir la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales y continuar las consultas sobre cuestiones regionales.

