Irán y vecinos de Afganistán rechazan intervención extranjera y sanciones

Representantes de los países vecinos de Afganistán destacan la cooperación regional y piden levantar las sanciones contra Afganistán y liberar sus activos congelados.

Representantes especiales de Irán, Pakistán, Rusia, Uzbekistán, China, Tayikistán y Turkmenistán se reunieron el domingo en Teherán para analizar los últimos acontecimientos en Afganistán y en la región sur y centroasiática.

En una declaración publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán al concluir la reunión, los participantes rechazaron toda intervención militar extranjera en Afganistán y enfatizaron la integración regional y la centralidad de la región para resolver los problemas y desafíos existentes, incluidos algunos temas relacionados con Afganistán.

Asimismo, hicieron hincapié en la responsabilidad de la comunidad internacional de levantar las sanciones y liberar los activos congelados de Afganistán para mejorar la situación económica y la vida de su población, y facilitar el regreso digno de los ciudadanos afganos que residen en países vecinos.

También instaron a mantener y fortalecer las relaciones económicas y comerciales con Afganistán, y exigieron a los países responsables de la situación actual en el país centroasiático a contribuir a la reconstrucción sin utilizar la asistencia como herramienta política.

Expresando preocupaciones de seguridad, anunciaron su disposición a ayudar a Afganistán en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas.

Mientras tanto, apoyaron todos los esfuerzos en curso para reducir las tensiones entre Afganistán y Pakistán, expresaron su disposición a ayudar a fortalecer esas iniciativas y pidieron a ambos países que volvieran a la mesa de negociaciones para resolver sus diferencias a través de canales diplomáticos.

Los representantes recordaron que las soluciones externas no garantizan estabilidad duradera y que la integración regional ofrece el mayor potencial para la seguridad y el desarrollo de Afganistán.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, subrayó el domingo que la paz y la estabilidad en Afganistán dependen de la cooperación de los países vecinos y no de intervenciones extranjeras.

Esta importante reunión se produce en un momento en que las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado drásticamente en los últimos meses, en medio de crecientes tensiones fronterizas y acusaciones mutuas de albergar a militantes.

Kabul acusó a Islamabad de llevar a cabo ataques con drones el 9 de octubre que provocaron varias víctimas en la capital afgana, y prometió represalias en respuesta.

Los días posteriores se produjeron intensos enfrentamientos transfronterizos que dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y militantes en ambos lados. Catar logró mediar un alto el fuego el 19 de octubre, pero las negociaciones posteriores en Catar, Turquía y Arabia Saudí no han logrado aún consolidar una paz duradera.

