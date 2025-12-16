Sheinbaum ve “momento de reflexión” para progresismo tras triunfo de Kast

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo”, manifestó el lunes la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La dignataria mexicana destacó que los comicios representan un giro político que debe ser analizado para fortalecer los proyectos de izquierda en la región.
Sheinbaum enfatizó que los resultados reflejan la necesidad de escuchar a la ciudadanía y ajustar las estrategias políticas, manteniendo los principios progresistas sin perder contacto con las demandas sociales. La jefa del Estado mexicano subrayó la importancia de aprender de los procesos democráticos y fortalecer la unidad entre fuerzas afines en Latinoamérica.
Sobre el viraje a la derecha de #Chile, "hay que analizar cada país. Evidentemente queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo pero que siempre se decida de manera democrática.
Es un momento de reflexión para los momentos progresistas en América Latina de por qué se dan…
En su declaración, Sheinbaum también subrayó la importancia de fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos democráticos para consolidar gobiernos que representen los intereses de la mayoría.
“Evidentemente, nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile, fue una votación democrática; el pueblo de Chile eligió quién quiere que lo gobierne”, destacó la funcionaria mexicana.
