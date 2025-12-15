“ALBA busca construir patria grande de Simón Bolívar ante imperialismo”

ALBA fue un hito en la historia de América Latina, ya que busca transmitir el mensaje de “patria grande de Simón Bolívar”, ha recalcado un analista.

Durante una entrevista concedida este lunes a HispanTV, el analista internacional, Iñaki Gil de San Vicente, ha subrayado que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es “una moda de perspectiva que abrió un punto de reflexión” después de que surgieran los movimientos populares latinoamericanos para hacer frente a las presiones del imperialismo en su región.

También, ha aseverado que ALBA transmitió el mensaje de “patria grande de Simón Bolívar” contra la doctrina de Monroe y este proyecto “tomó fuerza en 2004” y muchos países latinoamericanos lo aceptaron.

Ha recordado también que muchas organizaciones mundiales como BRICS, así como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros organismos en Asia y África, tienen como objetivo contrarrestar el imperialismo de los países occidentales.

En la misma jornada, la XXV Cumbre del ALBA-TCP ha ratificado la vigencia de América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, afirmando su compromiso con la doctrina bolivariana.

De igual manera, el ALBA-TCP ha rechazado el reciente acto de piratería por parte de EE.UU. contra un buque petrolero en aguas del Caribe, que “viola el derecho internacional y ataca la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.

Fuente: HispanTV Noticias

