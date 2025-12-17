HAMAS tacha de “acto provocador” asalto de Netanyahu a Mezquita Al-Aqsa

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) censuró la provocativa visita del premier israelí, Benjamín Netanyahu, al recinto de la Mezquita Al-Aqsa.

Mediante un comunicado emitido el martes, HAMAS tachó del “paso provocador” el asalto de Netanyahu y la profanación de los patios de la sagrada Mezquita Al-Aqsa por parte de colonos sionistas.

La nota destacó que dichas acciones israelíes tienen como objetivo imponer la judaización de la Mezquita Al-Aqsa y de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), que es la capital del Estado palestino.

De igual manera, recalcó que las medidas israelíes y los proyectos de judaización en Al-Quds y Cisjordania ocupada no lograrán cambiar su identidad nacional árabe.

En alusión a la Mezquita Al-Aqsa que fue la primera Qibla de los musulmanes, la Resistencia palestina llamó a las naciones, gobiernos, pueblos y organizaciones árabes e islámicas a “tomar medidas para defender y proteger la primera Qibla (dirección de la oración) de los musulmanes y apoyar a nuestro pueblo para enfrentar la ocupación”.

Asimismo, HAMAS instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades políticas para poner fin a los crímenes de la ocupación (Israel) y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y de los derechos nacionales de los pueblos.

Netanyahu, acompañado de varios funcionarios y oficiales del régimen israelí, celebró el martes la festividad judía de Janucá en el complejo de la Mezquita Al-Aqsa, un acto que ha sido considerado como un grave insulto para los musulmanes de todo el mundo.

En la misma jornada, la Gobernación de Al-Quds rechazó la visita de Netanyahu al Muro de Al-Buraq, calificándola como “una nueva medida provocadora”.

El Muro de Al-Buraq es un lugar religioso importante tanto para musulmanes y forma parte del recinto de la Mezquita Al-Aqsa. La Mezquita de Al-Aqsa es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes en el mundo.

En fecha anterior, HAMAS advirtió que la Mezquita Al-Aqsa es una “línea roja” para la Resistencia palestina.

Israel ocupó la parte oriental de Al-Quds durante la Guerra de los Seis Días en 1967. En 1980, procedió a anexar toda la ciudad, una medida que nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional.

msr/tmv