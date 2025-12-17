Universidades de Gaza retoman clases presenciales tras la destrucción

A pesar del genocidio y las destrucciones, el régimen sionista no ha logrado apagar el entusiasmo por aprender de los jóvenes palestinos en Gaza.

Tras más de dos años de interrupción de la educación en Gaza por la guerra genocida israelí, algunas universidades de la Franja de Gaza han comenzado una vuelta parcial a las clases presenciales. La medida se centra principalmente en los estudiantes de primer año, muchos de los cuales pisan por primera vez un campus universitario, en un contexto marcado por la destrucción, la escasez y la emergencia humanitaria.

La reanudación se apoya en aulas improvisadas y modelos híbridos que combinan clases presenciales y enseñanza a distancia. Profesores y alumnos enfrentan la falta de material educativo, cortes frecuentes de electricidad y un fuerte impacto psicológico tras meses de guerra y desplazamiento.

Esta vuelta parcial a las aulas no supone aún un retorno a la normalidad, pero representa un intento por mantener viva la educación superior en Gaza, en medio de una realidad donde estudiar sigue siendo un desafío diario frente a la destrucción y la incertidumbre.

Huda Hegazi, Gaza

hae/hnb