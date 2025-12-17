Soldado israelí muere en tiroteo en cuartel en el norte de Palestina

Un soldado israelí murió tras recibir disparos en una base militar en el norte de Palestina ocupada, en un incidente que está siendo investigado por el ejército.

Según informó el martes el ejército del régimen sionista, el soldado resultó gravemente herido en un tiroteo y fue trasladado a un hospital, donde murió a causa de las heridas.

Tras el incidente, la unidad de investigación de la policía militar israelí abrió una investigación sobre las circunstancias del incidente. Una vez concluida, las conclusiones se remitirán a la fiscalía general militar para su revisión.

Tras dos años de guerra genocida en la Franja de Gaza, el ejército israelí enfrenta una crisis psicológica en sus filas y un creciente fenómeno de suicidios.

