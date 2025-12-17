Soldado israelí muere en tiroteo en cuartel en el norte de Palestina

Según informó el martes el ejército del régimen sionista, el soldado resultó gravemente herido en un tiroteo y fue trasladado a un hospital, donde murió a causa de las heridas.
Tras el incidente, la unidad de investigación de la policía militar israelí abrió una investigación sobre las circunstancias del incidente. Una vez concluida, las conclusiones se remitirán a la fiscalía general militar para su revisión.
Tras dos años de guerra genocida en la Franja de Gaza, el ejército israelí enfrenta una crisis psicológica en sus filas y un creciente fenómeno de suicidios.
Un oficial del ejército israelí se ha suicidado tras regresar de Gaza con un severo trastorno de estrés postraumático, derivado de la guerra contra los palestinos.
ght/tmv