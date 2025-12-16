Deporte

Ousmane Dembelé gana el premio The Best a mejor futbolista del 2025

  • Ousmane Dembelé, delantero francés del París Saint Germain, tras ganar el premio The Best, Doha, 16 de diciembre de 2025.
Ousmane Dembelé, delantero francés del París Saint Germain, ganó este martes el premio The Best que la FIFA otorga al mejor futbolista del 2025.

Dembelé, de 28 años, ganador del Balón de Oro en septiembre, derrotó en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

Dembelé brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Con este premio entregado en una gala celebrada en Doha, Dembelé se convirtió en el primer futbolista francés que gana el The Best.

Por su parte, Luis Enrique, técnico del París Saint Germain, fue elegido como el mejor entrenador del año.

