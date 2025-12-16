Irán convoca al embajador de Chipre por injerencia sobre 3 islas iraníes

Irán ha convocado al embajador de Chipre para protestar por la postura injerencista de este país contra la integridad territorial de la República Islámica.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní y director general de Asuntos del Golfo Pérsico, Mohamad Alibak, ha convocado este martes al embajador de Chipre en Teherán, Petros T. Nacouzis, debido a las declaraciones intervencionistas de este país contra la integridad territorial de Irán, expresadas en una declaración conjunta con los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Al entregar una protesta escrita y energética de Irán, Alibak ha recordado que las “tres islas iraníes de Bu Musa, Tonbo Mayor y Tonbo Menor, son partes inseparables” de Irán. “La soberanía histórica, indiscutible y efectiva de Irán sobre estas tres islas es un hecho incuestionable”, ha recalcado.

El funcionario iraní ha puesto de relieve que Irán condena de manera contundente cualquier reclamación territorial que atente contra su integridad territorial, calificándola como una “violación del principio fundamental de respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de los Estados”.

En cuanto a la postura de principios de Irán basada en “la no injerencia en los asuntos soberanos y territoriales de otros países”, Alibak ha exigido a las autoridades chipriotas tomar medidas inmediatas para “corregir este grave error” y evitar que se repita.

El lunes, Irán condenó alegaciones infundadas de Emiratos sobre las tres islas iraníes en el Golfo Pérsico, destacando que dichas islas son parte inseparable del país persa.

Las islas de Bu Musa, Tonb Mayor y Tonb Menor en el Golfo Pérsico han sido históricamente parte de Irán, prueba de lo cual, se puede encontrar y corroborar en innumerables documentos históricos, legales y geográficos en Irán y otras partes del mundo.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reclamado las islas en repetidas ocasiones.

Las islas cayeron bajo control británico en 1921, pero el 30 de noviembre de 1971, un día después de que las fuerzas británicas abandonaran la región y solo dos días antes de que los Emiratos Árabes Unidos se convirtieran en una federación oficial, se restableció la soberanía de Irán sobre las islas.

msr/tmv