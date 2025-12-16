Irán y Rusia acuerdan acelerar implementación del Corredor Norte-Sur

Responsables de alto cargo de Irán y Rusia han subrayado la necesidad de acelerar la implementación del estratégico Corredor de Transporte Norte-Sur (CSN).

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y el viceprimer ministro de Transporte de Rusia, Vitali Saveliev, discutieron el lunes en Teherán las vías de eliminar los obstáculos existentes y poner el proyecto en marcha.

Durante las conversaciones, celebradas tras los acuerdos alcanzados al más alto nivel entre los presidentes de ambos países, Lariyani y Saveliev analizaron esta ruta internacional como un componente geopolítico clave que configura la conectividad regional.

El CSN es una red de rutas marítimas, ferroviarias y por carretera que abarca más de siete mil kilómetros y conecta el norte de Europa con el sur de Asia.

Durante el encuentro, Lariyani afirmó que Irán había tomado la firme decisión de poner en funcionamiento el corredor y se comprometió a eliminar todos los obstáculos ejecutivos e institucionales a corto plazo. Asimismo, señaló que se ultimarán los acuerdos necesarios para garantizar el marco legal y operativo del proyecto.

En este sentido, indicó que, de acuerdo con las directrices del presidente, Masud Pezeshkian, todos los terrenos a lo largo del trazado del corredor se adquirirán para finales del año del calendario iraní (que finaliza el 20 de marzo de 2026), lo que permitirá que el proyecto avance sin interrupciones y con plena coordinación.

El político ruso, por su parte, acogió con satisfacción la decisión de Irán y afirmó la disposición de Moscú para acelerar el proyecto e iniciar la operación.

Ambas partes destacaron que el Corredor Norte-Sur forma parte de una “estrategia compartida entre Irán y Rusia para profundizar la cooperación sostenible y establecer rutas de conectividad regional independientes”.

También acordaron activar mecanismos de seguimiento de alto nivel y mantener una coordinación regular entre las instituciones pertinentes de ambos países.

El viernes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunieron en el marco de la Conferencia Internacional sobre Paz y Confianza en Asjabad, capital de Turkmenistán, donde destacaron destacan su determinación de implementar y llevar a cabo el Acuerdo de Cooperación Estratégica Integral entre Teherán y Moscú.

Asimismo, en cuanto al Corredor Norte-Sur, el mandatario persa afirmó que Irán “preparará completamente el terreno para la implementación del proyecto para finales de año [del calendario iraní]”.

ftm/rba