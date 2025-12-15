Palestinos aún buscan cuerpos de seres queridos entre los escombros

Sacar los restos de sus seres queridos por debajo de los escombros ha sido otro reto para los gazatíes tras dos años del genocidio sionista en la Franja de Gaza.

La Dirección General de Defensa Civil de la Franja de Gaza ha anunciado el inicio de una operación sistemática de recuperación de cuerpos de mártires entre los escombros de la ciudad de Gaza.

Este proceso se produce en medio de una devastación urbana sin precedentes: miles de estructuras han quedado reducidas a escombros tras meses de bombardeos, dejando a miles de víctimas todavía bajo los escombros. Se estima que más de 10 000 personas podrían seguir enterradas bajo las ruinas de edificios destruidos.

La Defensa Civil han señalado que la falta de maquinaria pesada y equipos especializados complica enormemente la labor de extracción. Muchos rescates hasta ahora han sido manuales o con herramientas básicas, dificultando la retirada de escombros y la identificación de restos humanos.

Organizaciones locales y familiares de desaparecidos han exigido más apoyo internacional, advirtiendo que sin equipamiento adecuado el proceso puede prolongarse por años.

El Ministerio de Salud palestino contabiliza miles de víctimas mortales confirmadas y continúan trabajando junto a la Defensa Civil para organizar las exhumaciones y trasladar los restos a morgues para su identificación y entrega a las familias.

Los equipos de emergencia advierten que la recuperación de cuerpos será una labor lenta y extremadamente compleja, debido al alto número de edificios destruidos y la falta de mecanismos. Así mismo el proceso se desarrollará de forma progresiva, pero con el fin de dar respuesta a miles de familias que siguen a la espera de enterar a sus seres queridos.

Huda Hegazi, Gaza

day/tmv