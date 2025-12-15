Violencia en Cisjordania: colonos israelíes arrasan olivos palestinos

Colonos israelíes han destruido decenas de olivos en Mukhmas, Cisjordania ocupada, perpetuando así la violencia sistémica contra agricultores y campos palestinos.

Colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales destruyeron el domingo alrededor de 40 olivos en la localidad de Mukhmas, situada en el noreste de Al-Quds (Jerusalén), en la Cisjordania ocupada, informaron autoridades locales, según la agencia turca de noticias Anadolu.

En un comunicado, la gobernación de Al-Quds detalló que los colonos sionistas irrumpieron en la zona de Al-Hayy, en Mukhmas, y talaron aproximadamente 40 olivos pertenecientes a un poblador palestino.

La institución calificó el ataque de un patrón sostenido de violencia contra la población palestina y sus tierras, y agregó que se produjo días después de que el ejército israelí demoliera un parque y un área de juegos en la localidad, en un contexto creciente de presiones para imponer el control sobre la zona.

"Settlers cut down dozens of olive trees belonging to Asaad Kanaan in the Al-Hay area of the town of Mikhmas north of Jerusalem at dawn today." https://t.co/edbkVRCvqA — 🔻🗝️🇵🇸lifeline4gaza.com🇵🇸🗝️🔻 (@rveedot) December 14, 2025

Tal como apostilla el comunicado, los colonos israelíes establecieron recientemente un puesto de avanzada cerca de Mukhmas, que se ha convertido en punto de reunión y base para reiterados ataques contra agricultores locales y tierras agrícolas.

Por su parte, la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, un organismo oficial palestino, informó que colonos israelíes perpetraron 621 ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada solo en noviembre.

De acuerdo a cifras palestinas, desde octubre de 2023, las fuerzas y los colonos israelíes han causado la muerte de 1093 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluido Al-Quds, han herido a cerca de 11 000 y han detenido a unos 21 000.

En una opinión histórica emitida en julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds.

zbg/ncl/ctl