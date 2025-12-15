China amplía el uso de corredores ferroviarios de Irán

El director del Departamento de Comercio Exterior de los Ferrocarriles de la República Islámica de Irán, Shahriar Naqizade, informó el domingo que el número de trenes de carga chinos que utilizan los corredores ferroviarios iraníes ha alcanzado los 42, tras la llegada de otro convoy al país persa, a primeras horas de la misma jornada.
Naqizade añadió que un tren de carga ruso también había arribado a Irán el domingo como parte de las operaciones de tránsito de Moscú, a través del territorio iraní con destino al Golfo Pérsico, el océano Índico e Irak.
Asimismo, adelantó que Irán está coordinando el paso de un segundo tren de carga chino hacia Europa, para lo cual, ya se había realizado un viaje piloto en marzo.
“Se trata de avances significativos en el sector ferroviario que auguran una prometedora expansión”, remarcó Naqizade, citado por la agencia persa de noticias IRNA.
Según el funcionario, los corredores ferroviarios de Irán están ganando popularidad para el tránsito de mercancías debido a sus distancias más cortas y a sus rutas completamente terrestres, que eliminan la necesidad del transporte marítimo.
Igualmente, subrayó que los costos de tránsito a través de Irán son inferiores a los de rutas comparables y que el país ha ofrecido garantías para procesar las cargas en el menor tiempo posible.
En los últimos años, Irán ha realizado importantes inversiones en su infraestructura vial con el objetivo de captar una mayor cuota de los ingresos regionales por tránsito.
Los esfuerzos de Irán por ampliar y modernizar su ferrocarril este-oeste apuntan a aumentar sus ingresos provenientes del tránsito de carga, especialmente con respecto a la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta” de China, un proyecto multimillonario que busca mejorar las infraestructuras de transporte que vinculan a China con Europa, Asia y África.
