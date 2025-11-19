Irán desarrolla importante ferrocarril para conectar China a Europa

Irán planea un importante ferrocarril en el noroeste del país para completar un segundo corredor ferroviario que conectará China a Europa.

La ministra iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzane Sadeq, afirmó el martes que Irán está decidido a completar la conexión ferroviaria entre Marand, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, y Cheshme Soraya, en la frontera con Turquía.

Durante su intervención en el Foro de Cooperación Ferroviaria Expresa de China en Xian (China), la ministra señaló que Irán tiene una política firme de expandir su infraestructura de tránsito este-oeste para alinearse con la iniciativa china de la Franja y la Ruta, un proyecto multimillonario que busca mejorar las infraestructuras de transporte que conectan China con Europa, Asia y África.

“Este proyecto transformará el ala sur de la Ruta de la Seda en un corredor ferroviario completo, garantizando una red continua desde China hasta Europa para el transporte rápido y económico de mercancías con mínimas paradas”, declaró.

Reiteró la disposición de Irán para impulsar la cooperación con los países vecinos para mejorar las infraestructuras de transporte entre China y Europa

“La República Islámica de Irán, aprovechando sus capacidades naturales, geográficas y humanas, continuará la cooperación en tránsito con los países vecinos a lo largo de la ruta de China a Europa, y como un socio estable y confiable, Irán desempeña un papel clave en este corredor”, agregó.

Las autoridades, que el año pasado anunciaron que estaban ultimando la financiación para la línea de 200 kilómetros, estiman que podría costar hasta 1600 millones de dólares.

El proyecto busca crear una alternativa más directa a la conexión ferroviaria existente entre Irán y Turquía, que actualmente va de Tabriz (noroeste del país persa) a Van (este del país euroasiático), pasando por Marand.

Las autoridades ferroviarias iraníes y turcas se reunieron en abril para analizar el potencial del proyecto y su conexión con la línea férrea en Kars, en el noreste de Turquía.

En los últimos años, Irán ha realizado importantes inversiones en su infraestructura de transporte para asegurar una mayor participación en los ingresos del tránsito regional de mercancías.

ftm/ncl/tmv