‘Nexos estrategicos de países del Caspio amenazan hegemonía de EEUU’

Estados Unidos ve en todo proyecto de integración regional una amenaza a su hegemonía, dice un experto al analizar los nexos entre los países ribereños del mar Caspio.

En una entrevista concedida el martes a HispanTV, el analista en asuntos políticos y director de DXMEDIO.COM, Juan Alberto Sánchez Marín, ha comentado las declaraciones del canciller iraní en las que destaca los excelentes nexos diplomáticos y estratégicos entre los países del mar Caspio.

En medio de la agenda expansionista de Estados Unidos en Asia Occidental, Washington intenta sabotear todo proyecto de integración, de cooperación, de comercio, de interrelación que no esté bajo su control, advierte el entrevistado.

El experto dice que los países del Caspio, entre ellos Irán y Rusia, han dejado en claro que esta zona debe mantenerse absolutamente libre de actores e intereses foráneos.

Por tanto, la región del mar Caspio se alza como una “zona de exclusión específicamente vetada para la OTAN y EE.UU. y sus afanes imperiales”, concluye Sánchez Marín.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, en la Cumbre de Gobernadores de los Países Ribereños del mar Caspio, celebrada el martes en la ciudad norteña de Rasht, subraya que los vínculos diplomáticos y estratégicos con las naciones del mar Caspio son esenciales para Teherán.

El mar Caspio está rodeado de cinco Estados: Azerbaiyán, Rusia, Irán, Kazajistán y Turkmenistán.

