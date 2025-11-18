HAMAS rechaza mentiras israelíes; Israel atacó campo deportivo en Líbano

HAMAS condena el ataque israelí al campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh en el sur del Líbano, y lo considera otra agresión contra el pueblo palestino y la soberanía libanesa.

“Condenamos y rechazamos la agresión sionista contra una zona civil densamente poblada cerca de una mezquita, y la consideramos un ataque brutal contra nuestro pueblo palestino indefenso y contra la soberanía libanesa”, ha indicado el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un comunicado.

El régimen israelí ha bombardeado este martes por la noche el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, que ha dejado hasta el momento al menos 13 muertos y decenas de heridos, alegando que el ataque tenía como objetivo un campo de entrenamiento de HAMAS.

HAMAS ha dejado claro que esta agresión terrorista contra el campamento de Ain al-Hilweh es una continuación de los ataques terroristas sionistas contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y de los continuos ataques contra el Líbano.

Ha rechazado que las alegaciones israelíes de que se haya atacado un centro del movimiento. “Las afirmaciones y alegaciones del ejército de ocupación sionista de que el lugar atacado era un ‘campo de entrenamiento perteneciente al movimiento’ son pura invención y mentiras, destinadas a justificar su agresión criminal e incitar a la violencia contra los campamentos y nuestro pueblo palestino. No hay instalaciones militares en los campamentos palestinos del Líbano”, ha destacado.

El movimiento palestino ha denunciado que el ataque se produjo en un estadio deportivo al aire libre frecuentado por los jóvenes del campamento, un campo bien conocido por todos sus residentes, y que las víctimas fueron un grupo de jóvenes que se encontraban allí en el momento del ataque.

Tonight, genocidal #Israel bombed a mini football field in a Palestinian - Lebanese refugee camp in Sidon, southern #Lebanon, and murdered at least 13 civilians. pic.twitter.com/Tm37J18UQB — Palestine Info Center (@palinfoen) November 18, 2025

“La ocupación sionista es plenamente responsable de este atroz crimen contra nuestro pueblo palestino y contra nuestra nación hermana, el Líbano”, ha destacado.

Se trata del ataque más mortífero de Israel en el Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024.

Este martes por la mañana, al menos dos civiles perdieron la vida en dos ataques de Israel en el sur del Líbano, en clara violación del alto el fuego.

Desde el octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 personas han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano a pesar de acordar un alto el fuego en noviembre de 2024.

El viernes, la ONU informó que 114 civiles libaneses han perdido la vida por las violaciones israelíes del alto el fuego.

