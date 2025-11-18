Israel bombardea campo de refugiados palestinos en Líbano: hay 13 muertos

Un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el Líbano, en el sur del país, ha dejado hasta el momento 13 muertos y decenas de heridos.

El Ministerio de Salud libanés ha anunciado que al menos 13 personas han muerto este martes por la noche en una actualización del balance como resultado de un ataque israelí dirigido contra el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano.

El ataque se produjo después de que aviones israelíes dispararan misiles en las inmediaciones de la mezquita Khalid bin Walid, en la calle inferior dentro del campamento, lo que provocó incendios generalizados en la zona.

Posteriormente, el ejército de ocupación israelí ha alegado que el ataque tenía como objetivo un campo de entrenamiento del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en la zona de Ain al-Hilweh.

Sin embargo, un portavoz de HAMAS en Líbano ha asegurado que no es cierto que se haya atacado a miembros del movimiento palestino y ha tildado de “falso” el señalamiento israelí.

Fuentes de HAMAS han dejado claro que Israel atacó una cancha de minifútbol, muy conocida por los residentes del campamento de Ain al-Hilweh y que siempre está llena a esa hora, asegurando que la mayoría de las víctimas eran niños.

“La mayoría de los mártires de la masacre del campo de Ain al-Hilweh, perpetrada por la ocupación, eran niños menores de 18 años que se encontraban dentro de un campo deportivo y un club”, ha declarado el funcionario de HAMAS, Ayman Shanaa.

💥 VIDEO: Un devastador ataque israelí sacude el #Libano



⚠️Las imágenes muestran el reciente ataque con misiles del régimen de #Israel contra el sur del Líbano, que hasta el momento ha dejado 11 muertos y decenas de heridos. pic.twitter.com/4TJACIwnnU — HispanTV (@Nexo_Latino) November 18, 2025

Este martes por la mañana, al menos dos civiles perdieron la vida en dos ataques de Israel en el sur del Líbano, en clara violación del alto el fuego.

Desde el octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 personas han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano a pesar de acordar un alto el fuego en noviembre de 2024.

El viernes, la ONU informó que 114 civiles libaneses han perdido la vida por las violaciones israelíes del alto el fuego.

tmv/ncl/tmv