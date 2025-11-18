Israel asesina a dos civiles en un nuevo ataque contra Líbano

Al menos dos civiles han muerto en un nuevo ataque de Israel en el sur del Líbano, en clara violación del alto el fuego.

El Ministerio de Salud libanés ha informado este martes que, debido a un ataque israelí contra un vehículo en el distrito de Bint Jbeil, al sur del Líbano, una persona ha resultado muerta. Según la agencia estatal de noticias NNA, la víctima era un funcionario de un sindicato municipal de Bint Jbeil.

Asimismo, la agencia ha reportado que otra persona ha muerto en un ataque israelí con dron contra un automóvil en la ciudad sureña de Blida.

El ejército israelí no se ha pronunciado de inmediato sobre los ataques.

مشاهد من مكان الاعتداء الإسرائيلي على سيارة في بنت جبيل.#الميادين_لبنان pic.twitter.com/d4SfecS9eL — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 18, 2025

Israel sostiene que sus bombardeos, que se cuentan por decenas desde el alto el fuego de noviembre de 2024, son legítimos al dirigirse a actividades del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y asegura que no transgreden el acuerdo de paz. Sin embargo, tanto el Gobierno de Beirut como Hezbolá han condenado estas acciones, al igual que las Naciones Unidas.

A pesar del acuerdo de cese al fuego, que exigía la retirada de ambos bandos del sur de Líbano, Israel ha mantenido cinco posiciones en la zona, situación que ha sido duramente criticada por las autoridades libanesas y por Hezbolá.

Desde el octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 personas han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano.

El viernes, la ONU informó que 114 civiles libaneses han perdido la vida por las violaciones israelíes del alto el fuego

