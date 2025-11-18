OCS refuerza la cooperación y rechaza el avance del unilateralismo

Los Estados miembros de la OCS reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación mutua y de hacer frente al unilateralismo en el ámbito global.

El presidente de Rusia se reunió en el Kremlin con los miembros del Consejo de Jefes de Gobierno de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Vladímir Putin destacó el alto nivel de las cooperaciones de los países miembros en diferentes campos, especialmente la economía.

Previamente, el Vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, durante la reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de la OCS en formato restringido, hizo énfasis en la importancia de una postura unificada contra el unilateralismo.

Aref denunció el silencio internacional ante la agresión militar, del pasado mes de junio, contra Irán, calificándola como una grave violación de las normas internacionales.

Sobre la situación en Gaza, el funcionario iraní advirtió que las organizaciones internacionales deben actuar de manera urgente para acabar con la campaña de genocidio y el hambre del régimen de Israel.

